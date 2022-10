x x

di EZIO MOTTERLE

Lo sport europeo abbraccia le Prealpi. E Varese torna protagonista di un evento che ne valorizzerà le grandi potenzialità turistico-ricettive. Se ne parlerà nel 2027, ma già oggi l’annuncio ufficiale ha acceso attese ed entusiasmo. L’asse insubrico Varese-Como-Lecco sarà dunque sede degli “European master games”, evento sportivo che si svolge ogni quattro anni con competizioni agonistiche di altissimo livello in numerose discipline, il tutto riservato agli atleti over 30 anni. Il risultato premia l’impegno della Camera di Commercio varesina per la valorizzazione della terra dei laghi, ma anche le capacità degli operatori, sia quelli impegnati quotidianamente sul versante dell’accoglienza, sia quelli che hanno sviluppato competenze elevate nell’organizzazione degli eventi. La kermesse sportiva in programma tra cinque anni richiamerà sul territorio migliaia di atleti “master” ultratrentenni, impegnati nelle più diverse discipline agonistiche. Ovvio che il tutto genererà indotti rilevanti e forte interesse a vantaggio dell’intero sistema socio-economico varesino, già mobilitato in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, per la possibilità di trarne vantaggi sia con la presenza di qualche gara sportiva utilizzando impianti moderni come il palaghiaccio di Varese, sia ottimizzando il ruolo chiave dell’aeroporto di Malpensa quale “porta” mondiale sulla competizione. Si inizia a valutare intanto il futuro programma delle gare, le decine di appuntamenti nell’ambito dei periodici giochi master europei. Un appuntamento che oltretutto metterà in sinergia le tre città prealpine per il cui collegamento si studia da tempo il progetto di un raccordo autostradale diretto, alternativo a quello pedemontano che corre e correrà più a sud. Sull’onda delle gare sportive e degli spostamenti che determineranno per migliaia di persone potrebbe dunque rinascere una soluzione sostenuta con forza dal mondo produttivo con le sue associazioni territoriali. Il tutto nel quadro di una eccezionale occasione promozionale per la regione dei laghi prealpini, in primis proprio il Varesotto, sempre più scenario chiave dello sport nazionale e non soltanto. Meta oltretutto di un flusso turistico in forte recupero che nei primi otto mesi di quest’anno (ultimo dato ufficiale) ha registrato oltre 674mila arrivi e un milione 313mila presenze. Con una permanenza media salita a due giorni, che prova il crescente gradimento per un soggiorno sempre più spesso trainato proprio dall’evento sportivo..

