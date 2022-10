x x

PADOVA – La sfida contro il Cs Plebiscito di Padova nascondeva alla vigilia qualche insidia per il Club Tennis Ceriano. Il circolo brianzolo però è riuscito a domare le avversarie e quindi a incamerare la terza vittoria consecutiva in Serie A2. Una prova di forza, soprattutto dopo la prima partita di giornata nella quale Camilla Scala nulla ha potuto contro la rumena Cristina Dinu. La ventinovenne giocatrice di Bucarest, già numero 179 della classifica Wta, ha lasciato solo un game alla portacolori del Ct Ceriano (6-1 6-0 il risultato finale). A rimettere subito in carreggiata le ragazze di Silverio Basilico ci ha pensato Anna Turati che nella sfida tutta lombarda contro Federica Arcidiacono ha messo in campo tutte le sue armi, costanza e determinazione. Dopo una prima parte di match contraddistinta da continui break, la giocatrice di Barzanò ha preso il largo nel primo parziale chiudendolo 6 giochi a 3. Più agevole il secondo set comandato senza troppi patemi fino al 6-2 finale. Dopo il pareggio, Ceriano è passato in vantaggio grazie al ‘vivaio’ Rachele Zingale che ha battuto Serena Agostini, under 14 del Plebiscito, col punteggio di 6-3 6-1.

Il punto del definitivo 3 a 1 è arrivato nel pomeriggio con la vittoria della coppia cerianese Turati/Scotti: le sfidanti Dinu e Agostini hanno cercato in tutti i modi di ritornare in partita, rimontando nel secondo set. Ma al match tie-break (che nelle partite di coppia sostituisce il terzo parziale) Ceriano è tornato a comandare il gioco chiudendo per 10 punti a 4. “Sono davvero contento, perché la sfida non è stata per nulla facile – ha commentato il capitano Silverio Basilico -. Le ragazze hanno dato tutto, nonostante le avversarie avessero in campo una giocatrice come la Dinu. Anna Turati ha giocato la solita partita di carattere, cuore e tecnica portando a casa un bel match, brava anche Rachele Zingale contro la giovane Agostini. Nel doppio partivamo favorite, ma dopo un buon primo set, non siamo riusciti a concretizzare uno dei tre match-point avuti nel secondo. Non era facile ritornare mentalmente nel match invece le ragazze ce l’hanno fatta”. Ora testa a quella che potrebbe essere la sfida decisiva del girone 1, contro il Ct Bologna al comando a pari punti col Ctc in classifica e vincitore 3 a 1 contro Prato. Si andrà in campo già martedì, al Centro Robur di Saronno, poi domenica 6 novembre ci sarà la trasferta a Genova contro il Park Tennis Club. La marcia del Ct Ceriano continua.

Risultati

Terza giornata Girone 1

Cs Plebiscito Padova vs Club Tennis Ceriano 1-3

Cristina Dinu (P) b. Camilla Scala (C) 6-1 6-0; Anna Turati (C) b. Federica Arcidiacono (P) 6-3 6-2; Rachele Zingale (C) b. Serena Agostini (P) 6-3 6-1; Scotti/Turati (C) b. Dinu/Agostini (P) 6-3 6-7(3) 10/4.

Classifica Girone 1

CT Bologna, 9 punti CT Ceriano, 9 punti CUS Catania, 4 punti TC Prato, 3 punti CS Plebiscito, 1 punto Park Tennis Genova, 0 punti Società Canottieri Casale, 0 punti

30102022