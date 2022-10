x x

OPERA – Clamorosa esplosione offensiva ad Opera per i ragazzi dell’Az Robur Saronno che ne segnano 88 su un campo tradizionalmente difficile e poco prolifico. La squadra di coach Renato Biffi prende subito il largo 14-29 nel primo periodo e non si volta più, fino al 62-88 del 40′. E’ andato così nel tardo pomeriggio di domenica, posticipo del campionato di basket maschile serie C Gold giunto alla sesta giornata di andata.

Ci sono tanti minuti per tutti nel corso del match, per quanto riguarda i migliori marcatori: ottima prestazione di capitan Tresso che segna 6/6 dal campo e 14 punti, 15 per De Capitani, 13 per Villamil Galan e in totale cinque in doppia cifra con Quinti e Bellotti; fra i locali mattatore Pastori con 17 punti personali.

