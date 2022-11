x x

SARONNO – Ha suscitato un po’ di apprensione e preoccupazione la presenza in corso Italia di due ambulanze inviate sul posto dalla centrale operativa del numero unico delle emergenze Areu. L’allarme è scattato poco prima delle 17,30. Grande preoccupazione da parte dei saronnesi che si stavano concendendo una passeggiata nel tardo pomeriggio soprattutto quando sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale.

In realtà si è trattato di un infortunio. Un’anziana con una caviglia slogata e l’altra che le stava accanto caduta sulle scale del punto vendita interrato di corso Italia.

Tutto si è risolto poco dopo le 18 con i mezzi, un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e della Croce Azzurra di Rovellasca, che hanno portato le pensionate, all’ospedale per i controlli e le cure del caso.

(foto: i soccorsi sul posto per l’incidente avvenuto al supermercato)

01112022