x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla presenza di ieri sera di un 22enne armato di ascia in centro.

Nella giornata di ieri la polizia locale del comune è intervenuta, su segnalazione di commercianti e cittadini, davanti a un negozio in via San Cristoforo per verificare lo stato di un cittadino saronnese che si muoveva in città in possesso di un’ascia. Il celere intervento della polizia locale, dopo la preziosa segnalazione di commercianti e cittadini, è stato particolarmente attento, ancora di più dopo gli episodi preoccupanti o drammatici di settimana scorsa ad Assago e a Milano. La polizia locale ha condotto il giovane cittadino saronnese, dopo aver sequestrato l’arma e averlo denunciato per possesso illegale di arma, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, anche verificate le evidenti condizioni di confusione e alcune affermazioni che ne rendevano palese la problematicità. I sanitari, dopo averlo visitato, hanno reputato che fosse in condizioni normali e quindi non hanno ritenuto necessario richiedere un trattamento sanitario obbligatorio.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn