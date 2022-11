x x

SARONNO – Si è ancora allontanata la gatta Giulietta e i volontari di Enpa Saronno la stanno disperatamente cercando per assicurarsi stia bene.

Giulietta è una gatta di una colonia che abita Saronno sud, con particolare riferimento a via Gorizia. E’ una delle colonie feline che sono regolarmente censite e seguite dall’ente.Tuttavia, da circa una settimana, la bellissima Giulietta – dagli occhi azzurri e il pelo lungo, dai toni chiari – è sparita da una settimana.

Enpa lancia un appello: chiunque dovesse riconoscere Giulietta è pregato di contattare al più presto Enpa Saronno, anche su Facebook.

Già nel 2021 la gatta si era allontanata, destando preoccupazione tra i volontari.

(foto: la bellissima gatta Giulietta, è scomparsa dalla colonia felina che si trova in via Gorizia alla periferia sud di Saronno. Ora i volontari lanciano un appello per trovarla)

