x x

CARONNO PERUSELLA – Incidente stradale ieri pomeriggio in centro a Caronno Pertusella; il conducente di un’auto ha perso il controllo e la vettura è finita contro un albero. E’ successo alle 17.15 nella centralissima via Adua vicino alla sede di Auser, molte persone sono accorse per capire cosa fosse successo e prestare i primi soccorsi ed è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri ed anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato ad estrarre il conducente dal mezzo. Oltre a due ambulanze ed all’auto-infermieristica. Tanta mobilitazione per soccorrere il 47enne che era alla guida ed il bimbo di 7 anni che era anche lui a bordo del mezzo. Per fortuna nessuno è apparso in condizioni critiche; sono stati portati all’ospedale di Legnano.

Accertamenti in corso

Da chiarire con precisione la dinamica del sinistro e quantificare l’entità dei danni materiali. I militari dell’Arma hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

(foto archivio)

04112022