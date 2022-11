x x

MILANO – Siamo felici di annunciare che i “presidenti nazionali di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Ettore Rosato, hanno nominato Lisa Noja nuova coordinatrice di Italia Viva Milano che andrà ad affiancare Gianmaria Radice” lo fanno sapere con un comunicato i responsabili di Italia viva fra i quali la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda.

Prosegue il comunicato: “Carla Ceccarelli che lascia per motivi personali va il nostro più sincero grazie per il lavoro svolto finora. “Lisa Noja avvocato, già deputato e consigliera comunale con la lista Riformisti – Lavoriamo per Milano con Sala è una figura di sicuro valore – dichiarano Bellanova e Rosato – che ha sempre saputo coniugare l’impegno parlamentare con un grande radicamento sul territorio, dimostrato dall’ottimo risultato di preferenze alle elezioni amministrative”. Concludono da Italia viva: “Ci attendono mesi di lavoro impegnativi e siamo certi che, tutti assieme e con il prezioso contributo di Lisa, saremo in grado di proseguire l’ottimo lavoro svolto fino a questo momento. In bocca al lupo e buon lavoro da tutta la comunità di Italia Viva Milano”.

