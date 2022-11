x x

SARONNO – “I nostri 2010 hanno affrontato in un torneo a Novarello, polo di allenamento del Novara calcio, squadre di ottimo livello calcistico senza sfigurare”. Soddisfatti i dirigenti del settore giovanile del Fbc Saronno per la trasferta in Piemonte nei giorni scorsi. Proseguono dal FBC Saronno: “Le formazioni di Asti e Lombardia 1 si sono imposte sui nostri ragazzi nelle gare di andata del girone, mentre nel ritorno i nostri ragazzi hanno pareggiato con l’Asti e perso con Lombardia uno. Gli avversari con squadre più attrezzate hanno affrontato i nostri ragazzi che hanno fatto un’esperienza importante nell’ottica della crescita sportiva e umana”.

Il Saronno del presidente Francesco Gravina sta in questa stagione dedicando molte risorse e tanto impegno per fare crescere il settore giovanile, cercando did essere presente con proprie squadre in ogni categoria di età, sin dai più piccoli.

(foto di gruppo per i giocatori delle giovanili del Fbc Saronno a Novarello)

05112022