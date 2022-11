x x

CERIANO LAGHETTO – Proseguono i lavori pubblici in paese, con molti interventi fra centro e periferia.

Luce al campo del Villaggio Brollo

Fra i progetti, quello della realizzazione dell’impianto di illuminazione al campo di calcetto del Villaggio Brollo al costo di 7.500 euro, l’intervento di riqualificazione di via Carducci, di cui sarà cambiata la pavimentazione.

Parco giochi inclusivo

Il tutto nell’ambito del piano co-finanziato da Regione Lombardia che comprende anche la realizzazione di un parco giochi inclusivo al Giardinone per un costo totale di 100.000 euro e la riqualificazione energetica comprendente la sostituzione di tutti i serramenti della scuola primaria con nuovi modelli a maggiore isolamento per un conseguente risparmio energetico e migliore comfort al costo di 330.000 euro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: una immagine del Giardinone)

05112022