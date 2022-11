x x

SARONNO – L’Amministrazione ha reso nota la lettera del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in risposta al sindaco Augusto Airoldi in merito alla soppressione del collegamento del Malpensa Express tra Saronno e Milano Centrale.

Caro Sindaco,

Ho letto con attenzione le preoccupazioni di cui si fa interprete nella sua lettera e Le confermo che sono pienamente consapevole dell’importanza di una adeguata presenza sul territorio di efficaci strutture sanitarie e socio-assistenziali, come anche di collegamenti infrastrutturali frequenti e accessibili.



Proprio in tale ottica, stiamo prevedendo di attestare a Bovisa una serie di ulteriori servizi suburbani e/o RegioExpress a rinforzo della relazione Garibaldi – Bovisa e, quindi, della relazione Saronno – Garibaldi. Questi provvedimenti sostitutivi dell’attuale servizio sono proprio in questi mesi oggetto di approfondimento dei nostri uffici con RFI e Ferrovienord e, a conferma della validità di quanto stiamo programmando, le confermo che per la loro attuazione Regione ha finanziato già importanti interventi

infrastrutturali nella stazione di Milano Bovisa.

In aggiunta, nello specifico degli sviluppi del collegamento di Saronno con Malpensa e Milano, a partire da quando sarà realizzato il quadruplicamento della linea ferroviaria Rho – Parabiago che permetterà di indirizzare su quella direttrice il collegamento Malpensa Express con Milano Centrale, stiamo studiando la possibilità di ripristinare il collegamento da Saronno a Milano Centrale stessa.

Per quanto riguarda l’ospedale di Saronno evidenzio che anche recentemente vi sono stati finanziamenti, per oltre 11 milioni, a valere sui fondi ex D.L.34/2020 finalizzati al potenziamento delle aree intensive e semi-intensive del territorio regionale.

Le assicuro che, tramite gli uffici preposti e i consueti canali di interlocuzione istituzionale, Regione Lombardia la terrà al corrente dei prossimi sviluppi.

Cordiali saluti,

Attilio Fontana

