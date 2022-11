x x

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete che ricorre nel mese di novembre, quest’anno Meditel contribuisce alla prevenzione diabetologica partecipando attivamente con una giornata di screening sabato 19 novembre 2022.

Il diabete è una malattia insidiosa spesso sottovalutata. In Italia sono oltre 3 milioni e 200 mila le persone con diabete diagnosticato. I casi di diabete sono nel 90% di tipo 2, una condizione caratterizzata da carenza assoluta o relativa di insulina, un ormone prodotto dal pancreas, che permette al corpo di usare lo zucchero ingerito con gli alimenti, abbassandone così la quantità circolante.

Nel diabete di tipo 2, la patologia spesso non presenta sintomi e può provocare gravi complicanze a lungo termine, se non ben controllato. Per questo motivo la prevenzione risulta essere fondamentale.

In cosa consiste lo screening?

Sabato 19 novembre 2022 presso la Clinica Meditel di Saronno gli Specialisti esperti in Diabetologia di Meditel effettueranno screening gratuiti per la prevenzione della patologia diabetica che prevedono:

valutazione del proprio rischio di sviluppare diabete di tipo 2 con questionario

misurazione della pressione arteriosa

prova della glicemia

Chi può accedere alla Giornata di screening?

I pazienti (sia uomini che donne) con più di 40 anni d’età, titolari di tessera Sanipass in corso di validità e che rispettino i seguenti criteri di rischio:

-pazienti che hanno notato una glicemia alterata agli esami del sangue, senza avere ancora il diabete;

-chi ha una familiarità con il diabete;

-chi è in sovrappeso;

-chi fuma o è iperteso;

-donne che durante la gravidanza hanno sofferto di diabete gestazionale.

La Giornata di prevenzione è dedicata ai pazienti che non hanno effettuato una visita diabetologica negli ultimi 2 anni o a coloro che non hanno in corso prenotazioni per una visita diabetologica.

La Giornata prevede la partecipazione della FAND Associazione Italiana Diabetici.

Per accedere allo screening è obbligatoria la prenotazione al numero 02.962821 oppure direttamente agli sportelli della Clinica di Saronno.I posti sono limitati.