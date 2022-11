x x

LOMAZZO – “Acquisito al patrimonio comunale l’ex oratorio femminile: la struttura verrà destinata ad ampliare i Servizi di interesse Sociale svolti da Asci, Azienda sociale Comuni insieme, che andrà ad occupare il primo piano dell’immobile, consentendo di mantenere a Lomazzo un’importante risorsa sovraccomunale. Il piano terra consentirà invece di ricollocare gli uffici della polizia locale, attualmente collocata in locali non più a norma”. Ad annunciarlo, con una nota dei social, è l’Amministrazione comunale di Lomazzo.

Presto, dunque, il comando della vigilanza urbana si potrà spostare in una struttura più ampia e che si vuole attrezzare adeguatamente.

(foto: polizia locale in servizio a Lomazzo)

05112022