SARONNO – Chiara Angaroni, presidente della commissione cultura, ripercorre i traguardi raggiunti dal festival della poesia “Giorni diVersi”, che ha attirato circa un migliaio di persone nei vari eventi da esso proposti.

Scrivo come Presidente della Commissione Cultura e come cittadina appassionata.

Sicuramente il 2022 ha caratterizzato il panorama di eventi culturali per la varietà, l’ufficio cultura ha spaziato in diversi ambiti: arte, cinema, fotografia, teatro, letteratura e poesia.

Il bello di Saronno del 2022?

Resto affezionata ad un progetto al quale ho creduto con ardore insieme ad altre cittadine saronnesi, all’Assessore Succi e all’ ufficio cultura: il festival della Poesia “Giorni DiVersi “, tenutosi lo scorso Aprile.

Nell’arco di una settimana si sono susseguiti incontri con importanti poeti, letture, mostre, uno Slam Poetry, una bellissima passeggiata poetica per le vie del centro facendo diventare Saronno a tutti gli effetti una vera e propria Città della Poesia. Un qualcosa che ha portato Bellezza in un anno caratterizzato ancora da tante brutte notizie.

Qual era la scommessa?

Cercare di rendere la Poesia accessibile a tutti facendola uscire da quella sorta di nicchia in cui sembra essere incastonata.

E’ stato bello vedere un passaggio di quasi mille persone ed un pubblico molto eterogeneo.

Ciò significa che proporre cose in maniera originale può davvero fare la differenza.

Abbiamo chiamato i ragazzi del Mep (Movimento di Emancipazione della Poesia) i quali hanno fatto attacchinaggio di Poesie per la città. C’erano foglietti sventolanti ovunque: sulle panchine, sugli alberi, sui muri e qualche passante ne ha preso uno per ricordo. Tanti I commercianti che hanno appeso sulle vetrine le vetrofanie delle Poesie e tante le persone che si sono soffermate anche solo qualche minuto a leggere. Alcune poesie hanno fatto sorridere, altre riflettere, altre sognare, altre emozionare, altre arrabbiare. Questo il potere della parola in una città ricamata di parole.

