SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la dedica di Chiara Angaroni, presidente della commissione Cultura, a tutte le donne per la festa della donna.

Come presidente della commissione Cultura voglio fare gli auguri a tutte le donne con la poesia di Beatrice Zerbini, con la speranza che la Poesia possa portare bellezza. La Zerbini era stata ospite lo scorso anno del Festival della poesia di Saronno. Anche quest’anno il Festival Giorni diversi vestirà la nostra città di poesia, creando di sicuro bellezza, quella bellezza che come dicevano i classici porta anche il Bene. Auguri a tutte le donne.

Vorrei essere donna

come la neve è neve,

flemmatica e misurata,

nel mio viaggio verticale,

pronta a deviare al soffio, al volo,

ma senza addomesticare

il bianco

della natura e uno sfarfallio

che non è paura,

sicura e serena, senza ostentare

capace, in misura uguale,

di prendere amore e di farmi odiare.

Devota alla mia sostanza,

alleata fedele della mia

condizione,

di me stessa per prima

amante e sposa,

essere donna

come neve che non sa e non deve

fare che neve

sullo straccio

e sulla rosa.