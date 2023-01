x x

SARONNO – Rivive i momenti migliori del 2022 anche la Confraternita del Santissimo Sacramento, tra grandi traguardi e riconoscimenti eccellenti.

“La Confraternita del Santissimo Sacramento, fondata nel medioevo e promossa da San Carlo Borromeo nelle parrocchie della Diocesi di Milano, è stata rivalutata dal Card. Carlo Maria Martini nel giugno 1998 con nuovi Statuti e Regolamenti.

Nella nostra città il primo regolamento parrocchiale della Confraternita ritrovato risale al 1934 e negli archivi della Prepositurale sono conservati documenti e immagini che testimoniano l’esistenza di questa realtà ecclesiale fino agli anni ’90. Nel 2007 è rinata grazie all’impegno di don Carlo Lucini, che ci guarda da lassù, Miguel, Rosy, Rosario, Enrica del Santuario B.V. dei Miracoli.

La Confraternita è ripartita qualche mese prima dell’inizio del 2022 grazie all’impegno del Cancelliere Dott. Raffaele Pier Luca Di Francisca che con alcuni confratelli e consorelle hanno deciso di dare nuovo impulso a questa realtà ecclesiale così importante nella nostra chiesa ambrosiana e a livello storico cittadino. Il Prevosto mons Claudio Galimberti ha incaricato don Emilio Giavini come Direttore della Confraternita. Il 22 maggio l’assemblea dei confratelli/consorelle ha eletto un nuovo Consiglio composto da Priore, Vice Priore, Cancelliere, Tesoriere con l’aggiunta di due consiglieri.

Nel 2022 gli impegni pubblici della nostra Confraternita sono stati l’animazione della processione del Trasporto del Crocifisso (ottobre), del Corpus Domini (giugno), la Solennità del Sacro Cuore di Gesù (giugno).

La missione cittadina con la peregrinatio del simulacro della Madonna di Fatima (1-9 ottobre) ha visto la Confraternita presente in quasi ogni celebrazione eucaristica e/o processione, dal Santuario B.V. dei Miracoli alla Chiesa S. Giovanni Battista, dalla Sacra Famiglia alla Regina Pacis, fino alla Chiesa SS. Pietro e Paolo.

Inoltre è stata presente alle celebrazioni pasquali della Chiesa Prepositurale nonché alla processione mariana presso il Santuario Padre Monti che si è svolta in occasione Solennità dell’Immacolata Concezione.

Ogni mes la confraternita ha fatto servizio presso l’incontro del primo giovedì del mese della Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera) nel Santuario della Madonna dei Miracoli.

a livello diocesano, regionale, nazionale e internazionale.

Il 18 settembre la Confraternita, essendo iscritta alla Confederazione delle Confraternite d’Italia tramite l’associazione, ha partecipato al 1° Cammino Interregionale delle Confraternite di Piemonte, Liguria e Lombardia.

Giorno 8 ottobre l’assemblea dei Priori dell’Associazione delle Confraternite del Santissimo Sacramento dell’Arcidiocesi di Milano ha eletto la Priora di Saronno Dott.ssa Marisa Curto nella carica di Vice Presidente. Secondo le disposizioni del Santo Padre Papa Francesco è la prima volta che una donna riceve una carica apicale nell’associazione delle confraternite.

Il dott. Paolo Zampetti membro della nostra Confraternita è stato candidato come Consigliere delle Confraternite della Zona IV della Diocesi di Milano.

Come ogni anno in occasione della Raccolta degli alimenti del Banco Alimentare abbiamo offerto il nostro servizio per offrire ai poveri la possibilità di un pasto caldo al giorno.

Il 4 novembre abbiamo partecipato in Duomo, per la prima volta nella storia della diocesi di Milano, secondo le conoscenze attuali, al Pontificale di San Carlo presieduto da Mons Mario Delpini Arcivescovo di Milano che si è voluto fermare con noi per ringraziarci della nostra presenza, citandoci anche al termine della celebrazione.

L’Arcivescovo aveva già incontrato la Confraternita in occasione del Corpus Domini alla Parrocchia di Milano in cui abbiamo partecipato con lo stendardo di Saronno e portando il baldacchino vicino l’Arcivescovo.”

Per informazioni: 333 3060886

Email: [email protected] sito web: www.confraternitearcidiocesimilano.it

Il bello del 2022: IlSaronno vuole concludere l’anno ricordando con il meglio di questo 2022. Chiediamo quindi aiuto a tutti i saronnesi, le associazioni, i volontari, gli sportivi, gli appassionati invitandoli a raccontarci “bei ricordi, successi ed emozioni”. Inviateci una foto e un testo con il vostro ricordo del 2022. Basta mandare testo e foto via whatsapp al + 39 3202734048 oppure via mail a [email protected]. I ricordi saranno condivisi con una serie di articoli. Attendiamo i vostri ricordi per conservarli insieme…

