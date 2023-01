x x

SARONNO – Il coordinatore del M5S di Saronno Massimo Uboldi denuncia, a nome del suo gruppo, la criticità della situazione amministrativa cittadina.

“Il M5S di Saronno – esordisce Uboldi – ha da tempo evidenziato la precarietà della gestione amministrativa Airoldi, iniziata con la fuoriuscita di Obbiettivo Saronno con i suoi consiglieri comunali dalla maggioranza, in seguito alla decisione del Sindaco di revocare la delega all’assessore ai Lavori Pubblici, seguita poi dalle dimissioni dell’assessore alla Rigenerazione Urbana (urbanistica) e dalla “fuga” di funzionari pubblici, con la conseguente paralisi amministrativa.

Abbiamo visto la totale assenza pubblica nel percorso di “partecipazione e presentazione” creato da Saronno Bene Comune sul progetto ex Isotta Fraschini, abbiamo assistito ad una gestione degli eventi cittadini, prevalentemente “di nicchia”, con il risultato di un esiguo numero di presenze, molto lontano dalle aspettative. L’introduzione della tassa di soggiorno senza il coinvolgimento dei rappresentanti di categoria e degli operatori del settore è un altro dei temi molto discussi in questi giorni, e non sorvoliamo il problema del nostro ospedale che resta ormai un grosso neo irrisolto con criticità che aumentano col passare del tempo, mentre il verde cittadino pare sia diventato un argomento di ormai nessuna rilevanza.

La nostra Saronno merita ben altro, eppure ci troviamo oggi a discutere di una Giunta ormai priva della sua maggioranza, e con una prospettiva futura legata al filo del voto del Presidente del consiglio comunale che dovrebbe rappresentare una figura di garanzia e non di salvezza, e che di fatto con il suo voto permette a questa amministrazione di trascinarsi fino all’esaurimento delle proprie risorse.

La scelta personale del consigliere comunale Calderazzo, che in questi giorni ha abbandonato il Pd diventando consigliere indipendente, complica ulteriormente le cose, considerando che qualunque atto portato in aula necessiterà di una interlocuzione con lui per il raggiungimento della maggioranza dei voti. Se la precedente amministrazione venne etichettata come “l’amministrazione dei supermercati” possiamo dire che l’attuale verrà ricordata come “l’amministrazione dei palazzi” (veri e propri ecomostri che nulla hanno in comune con il contesto urbano cittadino) e dei fallimenti . Per il bene della nostra città riteniamo sia arrivato il momento, per questa amministrazione, di porre fine all’agonia della sua sofferente legislatura , e di avere il coraggio di sottoporsi al giudizio degli elettori che potranno finalmente assolvere o condannare il suo operato in questi anni” conclude Uboldi.

