SARONNO – Jovanotti dona due bancali di crocchette al rifugio per cani maltrattati di Uboldo.

“E’ un vero e proprio raid quello effettuato dai nostri militanti nella serata di martedì 10 gennaio a Saronno dove sono state affisse locandine adesive nei punti nevralgici della città, dal municipio alla Prepositurale, dalla stazione alla chiesetta del Santo per dire no alla presenza di animali al corteo della rievocazione di domenica 15 gennaio”. Inizia così la nota di 100% animalisti.

Numeri e messaggi rassicuranti rispetto al passato, per il presente e il futuro della sicurezza del territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, quelli elencati e pronunciati oggi dai comandanti della polizia locale, dagli amministratori e dall’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa nell’incontro di confronto organizzato ieri mattina nell’auditorium della sede del Parco in via Polveriera a Solaro.

