SARONNO – Il comitato di Croce Rossa Saronno quest’anno ha preso parte alla 37esima edizione della Staffetta 24×1 ora a Saronno, costituendo una vera e propria squadra di corridori che si è allenata nelle settimane precedenti l’evento e che ha dato il meglio di sé nella corsa.

L’obiettivo di questa corsa solidale è stato quello di promuovere l’acquisto di una nuova ambulanza, un mezzo con dotazioni all’avanguardia, che permetta ai soccorritori di garantire la stessa efficacia di sempre e consenta di portare avanti, senza interruzioni, il servizio di soccorso in emergenza. Chiunque desiderasse contribuire alla causa potrà farlo mandando una donazione sulla pagina Go Found Me dedicata.

