SARONNO – Lavori in corso al centro sportivo Matteotti, “casa” del Fbc Saronno, per dotare tutti i campi della nuova illuminazione a led, che garantiscono più luce e consistenti risparmi energetici. Al centro Matteotti di via Sampietro fanno riferimento le formazioni dell’ampio vivaio biancoceleste, ed anche per gli allenamenti infrasettimanali la formazione maggiore, che è al primo posto nel campionato di Promozione.

Già durante la scorsa estate i dirigenti del Fbc Saronno avevano fatto eseguire importanti opere di miglioria al centro Matteotti.

(foto: lavori in corso al centro sportivo Matteotti di via Sampietro per l’installazione delle luci led)

12012023