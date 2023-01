x x

SARONNO – “E’ un vero e proprio raid quello effettuato dai nostri militanti nella serata di martedì 10 gennaio a Saronno dove sono state affisse locandine adesive nei punti nevralgici della città, dal municipio alla Prepositurale, dalla stazione alla chiesetta del Santo per dire no alla presenza di animali al corteo della rievocazione di domenica 15 gennaio”.

Inizia così la nota di 100% animalisti che spiega le motivazioni del blitz realizzato nottetempo: “Non sono state risparmiate nemmeno le auto della polizia locale. Domenica 15 gennaio, confermiamo il presidio (autorizzato) contro il corteo con animali alla sagra di Sant’Antonio di Saronno”.

E continuano con un affondo all’Amministrazione: “Il “nuovo” sindaco Augusto Airoldi non ha cambiato niente riguardo l’uso di animali nella manifestazione e il modo come sono trattati. Quindi i nostri militanti saranno presenti in città già prima (mattinata) e anche dopo il corteo (serata). Non si faranno sconti, tutti i responsabili devono capire che gli animali esigono rispetto: quest’anno la nostra azione sarà più incisiva che negli anni precedenti”.

qui il video condiviso dagli attivisti https://youtu.be/wTEo-6c3g64