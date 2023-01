x x

UBOLDO – Con un post pieno di affetto e gratitudine l’associazione “Una luce fuori dal lager onlus” ringrazia il cantante Lorenzo Cherubini Jovanotti per la donazione di cibo per cani ricevuta negli ultimi giorni. Il cantante di “Penso positivo” negli ultimi anni ha fatto diverse donazioni a strutture che si occupano di cani sfortunati. il cantautore è da sempre in prima linea per i diritti degli animali e negli anni ha realizzato diverse iniziativa per aiutare le strutture che si occupano di animali che hanno sofferto.

“Grazie grazie di cuore – si legge nel post del gruppo – a Lorenzo Cherubini Jovanotti, per lo splendido e per noi prezioso regalo di Natale, 2 bancali di crocchette , cibo di ottima qualità, per bimbi del nostro rifugio!Grazie infinite per questo gesto d ‘affetto e generosità! Grazie di cuore!”.

L’associazione si occupa, con grande impegno e determinazione, della struttura di Uboldo che si occupa, dal 2017, di animali maltrattati.

