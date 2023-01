x x

SARONNO – Grande allarme ieri mattina in corso Italia per la 79enne morsa da un cane di grossa taglia. L’allarme è scattato poco dopo le 9,30 quando è arrivata la chiamata ad Areu la centrale operativa che coordina gli interventi sanitari a livello regionale.

Alcuni passanti hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza per aiutare una saronnese morsa da un cane. Quando sono arrivati sul posto il personale ha trovato la donna provata ma complessivamente in buone condizioni. Per una mezz’ora i sanitari hanno effettuato i primi accertamenti e controlli per trasferire poi la 79enne all’ospedale di Saronno. E’ arrivata al pronto soccorso in codice verde, quindi senza gravi lesioni, anche se in una prima fase si era temuto che le conseguenze potessero essere più grazie.

