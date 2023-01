x x

CISLAGO – Grande mobilitazione dei mezzi di soccorso ieri sera a Cislago dopo che due automobili si sono scontrate in via San Giovanni Bosco nella zona centrale del paese. L’arrivo di ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri non è certo passato inosservato ed anzi molti cittadini sono corsi a vedere cosa stesse accadendo. Sono state soccorse 5 persone, fra esse due ragazzi di 24 anni, un uomo di 45 anni ed una donna di 75 anni; nessuno è apparso in pericolo di vita ma hanno riportato lesioni e contusioni varie. Tre feriti sono stati trasportati all’ospedale, in quello di Busto Arsizio, a Varese e Legnano dalle autolettighe di Sos Uboldo, Croce rossa Saronno e Croce rossa Tradate, arrivate con l’auto-infermieristica.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 19.30, i militari dell’Arma si sono occupati di compiere i rilievi per chiarire con precisione la dinamica di quanto successo e le eventuali responsabilità.

Incidente in autostrada a Origgio

La scorsa notte alle 22.30 invece nel tratto fra Origgio ovest e Legnano in direzione nord sull’autostrada A8 una automobile è uscita di strada: l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, accorsa sul posto, ha soccorso un giovane di 28 anni per il quale non è stato comunque necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

14012023