SARONNO – Inzia oggi la festa di Sant’Antonio Abate organizzata con passione e devozione dal gruppo storico sant’Antoni Saronno. L’iniziativa torna al suo programma completo dopo le riduzioni della pandemia e c’è grande attesa per il grande evento che porta a Saronno migliaia di persone.

Ecco il programma completo di oggi

sabato 14 gennaio

Si parte sabato 14 gennaio quando dalle 9,30 sarà allestito il “Borgo Contadino” con personaggi in costume d’epoca (1800) e animazione nella corte contadina. Nel pomeriggio si parte alle 15 con la merenda con cioccolata calda, panna e biscotti cui seguirà lo spettacolo del Mago delle bolle. Alle 17:30 alla luce delle torce sfilata per le vie di Saronno dei carri e carretti mentre alle 18:30 suggestiva accensione di luci colorate che avvolgeranno il borgo in un’atmosfera magica. Dalle 20:30 all’oratorio S. Giovanni Bosco Sacra Famiglia per una serata diversa con degustazione salamelle e vin brûlé e intrattenimento musicale alle 21,15 gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

IL PROGRAMMA COMPLETO

