TRADATE – Danni e grande apprensione per il personale presente per l’effrazione avvenuta alla sede della guardia medica di Tradate. E’ successo nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio quando intrusi sono entrati nella sede della continuità assistenziale in via Del Carso 29.

Hanno forzato la porta d’ingresso e per prima cosa si sono diretti nella zona delle macchinette automatiche che hanno aperto e rivelto. Non solo ci sono stati altri danni alla sede messa a soqquadro e sono stati trovati anche degli escrementi. Circostanza questa che fa pensare più ad un vandalismo ad un dispetto che a un vero e proprio furto. Fortunatamente gli intrusi non sono entrati nella zona in cui si trovavano i medici di guardia.

Stamattina sono stati chiamati i carabinieri della tenenza di Tradate che hanno effettuato un sopralluogo. Nelle ultime settimane, complice la chiusura della guardia medica di Saronno, al presidio di Tradate si è registrato un notevole afflusso con la presenza di molti utenti e tempi d’attesa aumentati.

Una circostanza che unita all’effrazione riaccendono il tema della sicurezza della struttura che si trova in una zona periferica senza nessun presidio di sicurezza.

