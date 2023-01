x x

SARONNO – Erano una quarantina arrivati da ogni parte d’Italia, dal Veneto a Roma, gli animalisti che domenica 15 gennaio hanno contestato la presenza degli animali al corteo della rievocazione storica di Sant’Antonio.

Sono arrivati intorno alle 14,30 in stazione di Saronno e sfilando con bandiere hanno raggiunto la zona tra via San Giuseppe e via D’Annunzio che chiusa da transenne e presidiata dalle forze dell’ordine (polizia di stato, carabinieri e polizia locale) è stata a loro dedicata.

La contestazione è iniziata prima del corteo con i cori, le bandiere e gli striscioni. Cori, anche contro l’Amministrazione e il sindaco Augusto Airoldi, per chiedere di rinunciare alla presenza degli animali ma anche per rilanciare tempi come la lotta alla caccia ai cinghiali, l’importanza dell’educazione delle giovani generazioni per un’alimentazione vegana. Una contestazione durata per tutto il corteo anche con fumogeni e qualche attimo di tensione quando un contestatore degli animalisti ha cercato di sorprerli alle spalle salvo poi essere allontanato anche dall’intervento delle forze dell’ordine.

“La situazione è migliorata – spiegano gli ambientalisti tracciando un bilancio al termine della manifestazione – ci sono meno animali e soprattutto niente carri coi buoi, niente carretti carichi di persone e molti meno cavalli. Ci sono poi le note dolenti: i cavalli ancora presenti, i conigli portati in giro di gabbia e ovviamente il gregge che fortunatamente oggi era molto meno numeroso dell’anno scorso. Qualche passo avanti c’è stato ma la soluzione migliore sarebbe eliminare gli animali permettendo alla città di vivere al meglio questo momento senza doversi vergognare di questo tipo di scelte”.

Ad essere presenti erano i sodalizi 100% animalisti, Fronte animalista, Meta Milano, Animalisti italiani avi e Sinergia animalista.

