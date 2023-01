x x

VARESE – Si terrà a Varese, questa sera, 15 gennaio alle 21, alla Sala Montanari in Via dei Bersaglieri 1, l’incontro organizzato dal comitato “Parte da noi Varese” con la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein.

L’evento sarà un’occasione di confronto tra la candidata, gli iscritti ed i simpatizzanti del Partito Democratico, oltre a tutti i cittadini interessati ad aprire una fase di rinnovamento e rinascita della sinistra italiana.

Tanti i temi al centro della mozione di Elly Schlein, dalla lotta alle diseguaglianze economiche, ai diritti dei lavoratori, alla questione ambientale e di genere. Le primarie Dem, che si terranno nella seconda metà di febbraio, vedono Schlein come uno dei nomi più gettonati per guidare il Partito.

Saranno presenti all’evento tutti gli esponenti del partito che fanno parte del comitato elettorale: la coordinatrice e consigliera comunale Helin Yildiz, l’ex deputato Daniele Marantelli, la consigliera provinciale Cecilia Carangi, l’assessora varesina Rossella Dimaggio, il segretario dei GD di Varese Riccardo Tomaiuoli e il segretario dei GD provinciali Michelangelo Moffa, la consigliera gallaratese Anna Zambon, la consigliera saronnese Lucy Sasso e molti altri.

“Siamo molto felici di poter incontrare Elly Schlein a Varese, sarà un momento di confronto e partecipazione con i cittadini, crediamo che lei sia la candidata giusta per rilanciare il PD e tutto il centro-sinistra mettendo al centro temi chiari di giustizia e progresso. Invitiamo tutti a partecipare” dichiarano dal comitato.

