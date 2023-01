x x

SARONNO – Lisa Molteni, consigliere comunale di Gerenzano candidata per le Regionali nella squadra di candidati di Letizia Moratti commenta la dichiarazione della premier Giorgia Meloni, in vista delle elezioni in Lombardia.

“È un’occasione per dimostrare come andare meglio – ha detto il primo ministro all’evento “Lombardia al voto” a Palazzo Lombardia – possiamo tornare ad avere la stessa visione in Lombardia come al governo” e ancora “il presidenzialismo rimane una nostra priorità, un impegno che vogliamo mantenere. Vogliamo parlare con tutti ma quel mandato vogliamo onorarlo”.

“La preoccupazione di Meloni per futuro Lombardia è fare il presidenzialismo – commenta Molteni – un linguaggio anni luce distante da Letizia Moratti, che afferma la centralità di Milano, della Lombardia. Più che ribadire che FdI avrà più centralità in giunta se vince Fontana, non ha detto. Il futuro dei lombardi è romanocentrico, e piace pure a Salvini, che si è subito corso a dire che con Meloni si lavora benissimo. Cosa non si fa per restare in sella senza preoccuparsi dell’autonomia”.

