VARESE – Una sala Montanari in centro a Varese stracolma. Sul palco un tavolo al femminile rappresentativo di tutta la provincia, da Nord a Sud: Katia Pastore, segretaria del Pd Cocquio Trevisago, Lucy Sasso consigliera comunale a Saronno, Rossella Dimaggio assessora a Varese, Anna Zambon consigliera a Gallarate, Cecilia Carangi consigliera provinciale e Helin Yildiz, consigliera a Varese e coordinatrice del comitato provinciale a sostegno della candidatura della Schlein.

Tra gli interventi di apertura quelli di Maria Grazia D’Amico, consigliera comunale di Varese (Progetto Concittadino), e Michelangelo Moffa, neo-eletto segretario provinciale dei Giovani Democratici: “Siamo qui perché abbiamo bisogno di alimentare la speranza. La sua capacità di ascoltare e rappresentare un popolo è ragione di speranza. Il cambiamento è possibile e parte da noi. La disillusione non fa parte di noi.”

Nel suo discorso di introduzione, alla presenza di Schlein, Helin Yildiz ha invece affermato che “l’obiettivo è quello di riportare la politica fuori dai corridoi stretti e ridiffonderla alla base. Rischio di scissione del partito? Non esiste, perché noi siamo persone responsabili e il Pd lo facciamo tutti noi insieme, dal giorno dopo il congresso ne usciremo più forti e uniti, alimentati da una visione pluralista”.

E, infine, la candidata Elly Schlein, che in una mezz’ora abbondante ha illustrato i temi principali della sua candidatura. “Noi dobbiamo opporci con forza ai tagli nel welfare perché questo non è un costo, ma un investimento per la nostra società. Abbiamo bisogno di un nuovo gruppo dirigente che spalanchi le finestre e dia maggior ruolo alle donne; in Parlamento siamo tornati indietro rispetto a questo. La politica deve saper dare delle risposte. Un esempio concreto è quello della casa perché ci sono sacche di povertà. I punti chiave del nostro programma sono il contrasto alle disuguaglianze, l’ambiente e il lavoro. Va affrontata la precarietà che incide su troppe giovani donne. Dobbiamo ripartire dalla scuola pubblica dando a tutti una stessa base di partenza. Le disuguaglianze e l’emergenza climatica sono elementi connessi e per questo dobbiamo intrecciare le lotte” ha affermato Schlein. “Ora scriviamo una pagina nuova, e il congresso ci serve per avere una identità chiara e per scegliere chi vogliamo rappresentare. L’impegno che ci prendiamo è quello di essere orgogliosi di esser parte di questa comunità democratica, e non che le persone ci scelgano come il meno peggio. Diamoci una speranza perché abbiamo tanto da dare, e vogliamo che votando il Pd uno si senta di votare il ‘più meglio’…anche se so che se mi ascoltasse la mia professoressa di italiano mi bacchetterebbe” ha concluso.

