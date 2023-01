x x

Rovello Porro/Rovellasca – L’associazione “Taac si gira” ha donato una culla termica ad un ospedale in Ucraina, Massimo Diano e Khrystyna Antonyak si sono infatti recati nel paese in guerra per consegnare questo strumento fondamentale per i reparti di rianimazione neonatale.

I due membri dell’associazione sono partiti il giorno dell’Epifania da Rovellasca, arrivando alla frontiera tra Ucraina e Polonia nella mattinata del 7 gennaio, incontrando alcuni problemi a livello diplomatico alla dogana, non era infatti più possibile lasciare la merce in un punto franco della frontiera, ma per portare la merce all’interno si sarebbe rivelato necessario entrare nel paese in prima persona, cosa che Diano non avrebbe potuto fare essendo sprovvisto del passaporto.

Il governo di Kiev, già informato dell’aiuto che l’associazione rovellese fornisce da mesi al paese militarmente aggredito nel febbraio scorso, ha fatto in questo caso uno strappo alla regole, autorizzando l’ingresso nel paese per un massimo di 24 ore, rendendo possibile lo scarico della merce all’indirizzo dei volontari dell’associazione umanitaria “Tactical Medicine North” di Korostyshyv, a 10 kilometri dalla frontiera.

