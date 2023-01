x x

SARONNO – Ieri mattina l’ennesimo caso di intossicazione da alcol nel centro storico di Saronno. Alle 10.10 l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese, e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, per la segnalazione di una persona in chiara difficoltà, e che si trovava in piazza Libertà.

I soccorsi sono arrivati subiti ed hanno trovato un uomo di 63 anni che stava male. Al quale è stata poi diagnosticata una intossicazione etilica. E’ stato trasportato all’ospedale cittadino di piazzale Borella, al momento del ricovero le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

E’ l’ennesimo episodio di questo tipo che si registra nel centro di Saronno nelle ultime settimane.

(foto archivio)

15012023