SARONNO – Nella giornata di ieri il sindaco Augusto Airoldi ha dato gli ultimi aggiornamenti circa la situazione della pandemia in città.

Buone notizie per le case di riposo saronnesi, che risultano tutte covid-free: nessuna casa di riposo segnala contagi tra ospiti e operatori. Ottime notizie anche per quanto riguarda le scuole: tra i 12mila studenti di tutte le scuole saronnesi di ogni ordine e grado, solo un caso positivo dichiarato. Tre, invece, i docenti in quarantena.

Continua a pieno regime l’hub saronnese ex-Pizzigoni, che ha superato le 176mila vaccinazioni. Nei prossimi giorni è prevista l’apertura dalle 14 alle 18 di giovedì 19; è possibile prenotare il proprio turno per la vaccinazione sul portale di Regione Lombardia dedicato.

Buone notizie circa i positivi in città: sono solo 19 i cittadini saronnesi in quarantena.

