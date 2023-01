x x

SARONNO – Per la giornata di oggi 20 gennaio prevista in mattinata ventilazione moderata o forte in quota sui rilievi settentrionali, tendente

ad intensificarsi nel pomeriggio sui settori occidentali, con locali rinforzi di vento anche sull’alta pianura. Previste in quota oltre

1000 metri raffiche massime intorno agli 80 chilometri orari. Localmente i fenomeni potranno assumere carattere di Foehn, in particolare

nelle ore serali. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia, che mette in guardia da possibili problemi legati, appunto, ad una giornata che potrebbe rivelarsi piuttosto ventosa.

(foto archivio: cartello abbattuto dal vento in centro a Saronno)

20012023