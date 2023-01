x x

SARONNO – Finale pazzesco al PalaRonchi di via Coolombo, i padroni di casa dell’Az Robur Saronno sabato sera dopo aver rimontato dal -14 fino al 92 pari grazie ai liberi di Francesco De Capitani a 3 secondi dalla fine dei tempi regolamentari, la partita si decide al supplementare! Saronno rientra meglio per gli ultimi cinque minuti, è sempre avanti, ma sempre e solo di poco, questo lascia una possibilità a Nerviano che nell’ultima azione prende tre volte il rimbalzo offensivo. Quello decisivo è quello di Pisoni sulla sirena, il tap in della vittoria.

Enorme partita di Francesco De Capitani con 21 punti segnati, decisive le triple di Bellotti per cominciare la rimonta, purtroppo per Saronno però non è arrivata la vittoria. In campionato i biancazzurri ricominciano settimana prossima a Marnate, per centrare il primo successo del 2023.

Punteggio finale Saronno-Nerviano 96-98

(foto archivio: un precedente match fra Robur Sarono e Nerviano)

21012023