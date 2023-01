x x

UBOLDO – Momenti di apprensione oggi per una pensionata uboldese, dopo l’incidente stradale avvenuto alle 14.30 quando si sono scontrate due automobili – un suv Dacia Duster ed una Fiat Panda – in via 4 novembre ad Uboldo, alla rotonda all’intersezione con via Galilei e via Fermi. Sul posto è accorsa una ambulanza del Sos Uboldo ed è arrivata l’auto-infermieristica, oltre a vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.

Unica ad avere bisogno di cure mediche una donna di 89 anni, inizialmente rimasta bloccata nell’abitacolo della Panda ed alla fine trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Saronno, al momento del ricovero non è comunque apparsa in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti – come sempre quando si verifichino sinistri con feriti – per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità del sinistro.

