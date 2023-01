x x

SARONNO – C’è chi accosta e lancia il sacco senza nemmeno scendere dall’auto, chi si ferma in una piazzola e magari con l’aiuto di un passeggero abbandona rifiuti domestici e ingombranti oltre il guard rail.

Il risultato non cambia. La tangenzialina che collega Saronno e Rovello Porro è sostanzialmente ridotta ad una discarica a cielo aperto. Decine di sacchi di spazzatura indifferenziata, di sacchetti di cibo da asporto e di ingombranti si “affollano” giorno dopo giorno accanto alla strada.

Del resto l’assenza di llluminazione e la zona defilata la rendono da sempre, fin dalla sua apertura, teatro di abbandoni di rifiuti. Ultimamente però il degrado è notevolmente aumentato. Lo raccontano le immagini realizzate da un saronnese e inviato a ilSaronno.

In passato l’ex assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone aveva attivato una sorta di task force con Econord e l’Amministrazione provinciale comasca per ottenere interventi straordinari di pulizia di competenza proprio della Provincia.

