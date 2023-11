SARONNO – Una nuova segnalazione di una situazione di illegalità in città ma soprattutto di un problema che crea disagio agli utenti e al personale della piattaforma ecologica di via Milano. Un problema annoso che si protrae da tempo e che ne vigilantes ne interventi della polizia locale hanno risolto ma al massimo arginato per brevi periodi di tempo.

A firmarla è Paolo Bocedi presidente dell’associazione Sos Italia Libera che sabato pomeriggio si è recato alla discarica cittadina in via Milano: “Quando sono arrivato al centro raccolta rifiuti in via Milano si sono avvicinati alcuni dipendenti. Mi hanno chiesto intervenire con qualcuno del Comune perchè gli sembra di lavorare in una terra di nessuno. Hanno raccontato di minacce quotidiane da chi si introduce nella piattaforma per rubare i materiali. Hanno rimarcato di avere paura”.

Bocedi che già in passato era intervenuto sul problema ricorda la presenza delle guardie giurate: “Mi hanno spiegato le minacce e i furti avvengono quando non ci sono più i vigilantes. Ho ascoltato questo resoconto con amarezza. Segnalerò ancora una volta il problema anche se è triste constatare come non migliori/cambi mai nulla”.

