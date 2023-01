x x

CISLAGO – È stato vandalizzato un idrante installato nel nuovo centro sportivo cislaghese, all’interno del parcheggio di viale dello Sport, il nuovo impianto comunale gestito da “Sport Village Cislago” e dalla società sportiva “Cistellum”.

Lo strumento danneggiato, fondamentale in caso d’incendio all’interno della struttura che quasi quotidianamente ospita l’attività sportiva di grandi e bambini, è stata prima scassinato, e poi privato del tubo da cui fuoriesce l’acqua in caso d’incendio. L’identità dei vandali è ancora sconosciuta, anche se si pensa possa essere stata una bravata giovanile di cattivo gusto; la segnalazione è arrivata sabato mattina da un cittadino che ha prontamente denunciato il danneggiamento all’amministrazione comunale.

Si era già verificato in passato un pesante attacco a beni pubblici fondamentali, vennero infatti danneggiati i defibrillatori installati da “Cislago Cuore” in vari punti del paese.

