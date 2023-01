x x

GERENZANO – Lavori in corso, da oggi alle 8 al 12 febbraio divieto di sosta in via Bettolino a Gerenzano: al riguardo è stata emessa una ordinanza dal comando di polizia locale, visto che lungo la strada sono previsti una serie di scavi per la sistemazione di tubature sotterranee, a cura di Enel.

Il tratto interessato dalle opere è quello che va dalla intersezione con via Clerici, tratto locale dell’ex statale Varesina, a via Trento e via 20 settembre. Ovviamente se i lavori dovessero concludersi prima del previsto, il divieto sarà anticipatamente revocato. Ad occuparsi della vigilanza per il rispetto di queste disposizioni sarà la vigilanza urbana gerenzanese.

(foto archivio: cantiere stradale)

27012023