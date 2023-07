x x

GERENZANO – Da giovedì 20 a venerdì 28 luglio è prevista la chiusura al traffico di via per Rovello alla periferia di Gerenzano, nel tratto a nord del passaggio a livello. Al contempo sono state programmate alcune modifiche della viabilità per fare spazio al cantiere per la realizzazione della fognatura.

Cosa cambia per il traffico

Questo il comunicato da parte del Comune: “Si avvisa la cittadinanza che tra il 20 ed il 28 luglio sarà chiusa al traffico via per Rovello nel tratto tra il Saponificio Rondinella ed il civico 80, per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della nuova fognatura. Al fine consentire l’accesso ai soli residenti, sarà resa provvisoriamente utilizzabile da vetture e motocicli mediante senso unico alternato il tratto di pista ciclabile che costeggia la ferrovia e che collega via per Rovello con via Vespucci”.

