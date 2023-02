CISLAGO – Provata dall’accaduto ma in buone condizioni al punto da rifiutare il trasferimento all’ospedale di Saronno la 23enne che oggi, lunedì 6 febbraio, è stata protagonista di un incidente in via Santa Caterina.

Poco prima delle 11,30 dai residenti è arrivato l’allarme per una vettura che era finita fuori strada. Richiamati dal botto i cislaghesi hanno trovato l’auto distrutta e la conducente ancora al volante. Preoccupati hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e la polizia locale.

Gli agenti hanno provveduto a contattare i tecnici Enel per mettere il sicurezza il palo colpito dalla vettura mentre il personale sanitario si è occupato dalla ragazza che ha preferito non farsi accompagnare al pronto soccorso. La giovane ha spiegato di aver perso il controllo del mezzo.

La polizia locale si è occupata anche di gestire il traffico e di effettuare tutti i rilievi necessari per gli adempimenti burocratici del caso.

