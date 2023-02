SARONNO – Anche l’ex sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del dirigente comunale Mauro Gelmini, con il quale aveva collaborato negli anni scorsi durante la sua amministrazione.

Non è affatto facile, in circostanze come queste, trovare le parole adatte per esprimere il dispiacere ed il ricordo di una persona con la quale si è collaborato per anni. Di Mauro Gelmini ricorderò sempre il suo carattere schietto, uno che le cose te le diceva in faccia senza troppi giri di parole. Una persona pronta a dare il suo suggerimento ed il suo buon consiglio. Un dirigente attaccato al lavoro, leale al mandato a servizio dei cittadini, proponendo sempre di innovare e migliorare i servizi, di stimolare nel mettere i collaboratori nelle migliori condizioni di lavoro possibile.

Ai familiari esprimo il più sentito cordoglio.

Alessandro Fagioli

sindaco emerito di Saronno

(foto archivio: il sindaco emerito Alessandro Fagioli)

06022023