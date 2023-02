SARONNO – A fine dicembre era stato ricoverato all’ospedale di Bergamo in seguito ad un problema di salute e ieri si è spento. Mauro Gelmini classe 1961 era laureato in giurisprudenza ed aveva lavorato in diversi comuni (Bonate sotto, Capriate San Gervasio, Almenno San Bartolomeo, Seriate) fino ad arrivare al comune di Saronno.

Si è occupato diversi settori, dagli Affari Gerenali al Personale passando per la Polizia locale e più recentemente i Servizi sociali. Sarebbe andato in pensione ad ottobre in quest’anno.

A ricordarlo in queste ore proprio l’ex assessore ai Servizi sociali Gianangelo Tosi: “Abbiamo lavorato 5 anni in perfetta sintonia confrontandoci continuamente e non avendo mai occasione di disaccordo. Un dirigente preparato, capace, diligente, fedele, determinato e disponibile. Provo un enorme dolore. Che la terra ti sia lieve Mauro. Grazie per tutto ciò che hai fatto è che abbiamo fatto insieme”.

“Grazie Mauro” è anche la chiosa del ricordo dell’ex assessore all’Istruzione Maria Assunta Miglino: “Gelmini, dirigente del comune di Saronno, ci ha lasciato. Come assessore all’Istruzione e alle Pari Opportunità facevo capo a lui e come me anche l’avvocato Gianangelo Tosi come assessore agli Affari Generali e Servizi Sociali. Di Gelmini non dimenticheremo mai la sua dedizione al lavoro e la sua professionalità. Impeccabile in ogni situazione, disponibile e accogliente, rappresentava il Comune al servizio del cittadino e supportava l’Amministrazione con grande competenza. Cercava con cura le risposte ad ogni domanda, manteneva la tranquillità in ogni situazione. Aveva il garbo e la serietà di un uomo che infondeva fiducia e conquistava la fiducia. L’amministrazione comunale perde una colonna portante. Noi non lo dimenticheremo”.

