SARONNO – “Non possiamo restare indifferenti, come invece accade da un decennio almeno a questa parte, sulla deriva della sanità lombarda. Saronno col suo ospedale e l’importante territorio metropolitano di confine che vi gravita attorno devono essere una certezza sul fronte sanitario”

“La denuncia del Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’Ospedale di Saronno afferma cose sacrosante – commenta Lisa Molteni, candidata per la provincia di Varese per la Lista Moratti, replicando all’accorato appello del Comitato – Se l’ospedale di Saronno è, come è giusto che sia, presidio di primo livello, perché il cittadino e chi opera all’interno hanno tutti gli elementi per documentare l’opposto? Le liste d’attesa non si affrontano la settimana prima del voto, come ha fatto con spregiudicata indifferenza la giunta Fontana.

La questione dell’autonomia sanitaria, che è la garanzia di un ritorno di efficienza, non si sbandiera con una proposta governarnativa che, se tutto va bene, forse entro l’anno avrà terminato il primo giro di chiacchiere. L’ospedale è qui e ora e con le risorse regionali che ci sono vanno affrontati i problemi. Come aveva fatto Letizia Moratti nel suo mandato di assessore al Welfare.

Si chiama voglia di risolvere i problemi, e voglia di lavorare per quegli uffici che timbrano e basta le carte che arrivano dal territorio. Si può fare di più, basta volerlo!” chiude Lisa Molteni.

