SARONNO – Movimentato episodio ieri sera sera alle 17 in viale Lazzaroni lungo la Sp 233 dove un 31enne è uscito di strada con una mini car. Il conducente, che secondo la ricostruzione di alcuni testimoni aveva alzato un po’ troppo il gomito, è finito fuori strada con la propria vettura.

Visto il grande passaggio nel giro di pochi minuti è arrivata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha portato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, i carabinieri e la polizia locale. In un primo momento si è temuto per le condizioni dell’automobilista e non a caso è stato fatto convergere sul posto anche l’automedica di Garbagnate oltre all’ambulanza di Lomazzo. In realtà uscito dalla vettura il conducente ha dato in escadescenza. Una volta riportato alla calma, ci è voluta quasi un’ora, il personale sanitario l’ha sottoposto ai primi accertamenti e quindi intorno alle 19 l’ha portato all’ospedale di Saronno. L’ipotesi, come detto, è che avesse alzato troppo il gomito.

Pesanti le ripercussioni sul traffico anche perchè l’incidente è avvenuto in una delle zone più critiche della viabilità cittadina.

(foto archivio)

