CISLAGO – Dovrà far fronte a diverse conseguenze penali e civili l’uomo che martedì sera è stato protagonista di un sinistro stradale. Erano da poco passate le 18 quando la polizia locale di Cislago è intervenuta in via Battisti per i rilievi di un incidente stradale. Un tamponamento tra due veicoli senza gravi feriti. Come prevede la prassi operativa gli agenti hanno sottoposto entrambi i conducenti al pre test alcolemico. Il risultato è stato sorprendente: il conducente della seconda vettura quella che aveva causato il sinistro aveva un tasso alcolemico, ossia una percentuale di alcol nel sangue di quasi 5 volte superiore rispetto al lago limite previsto dalla legge. A carico del cislaghese sono arrivate oltre alle sanzioni amministrative anche il ritiro della patente e la denuncia alla procura di Busto Arsizio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione