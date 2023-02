SARONNO – Domenica 12 e lunedì 13 febbraio sono in programma le elezioni regionali. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

I candidati in corsa per la guida del Pirellone sono quattro: Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra e il M5s, Letizia Moratti, appoggiata dal Terzo Polo e Mara Ghidorzi per Unione Popolare.

Di seguito tutti i candidati consiglieri regionali della provincia di Varese.

Candidati del Saronnese che sono in campo in questa tornata elettorale sono: Maria Elena Pellicciotta (Fi) Ilaria Pagani (Pd), Maurizio Cremascoli (Allenza Verdi Sinistra), Massimo Uboldi (M5s), Annalisa Renoldi (Terzo Polo) e Lisa Molteni (Letizia Moratti presidente).

Candidato presidente: Attilio Fontana Candidato voti Sarah Carlini Francesca Caruso Giuseppe De Bernardi Martignoni Romana Dell’Erba Luca Folegani Francesca Marino Luigi Melis Luigi Zocchi Emanuele Monti Francesca Brianza Alessandro Casali Cristina Galimberti Debora Lonardi Giorgio Mariani Claudia Mazzetti Mirko Zorzo Simone Longhini Pietro Zappamiglio Laura Rogora Domenico Esposito Nadia Dal Secco Maria Elena Pellicciotta Paolo Brufatto Belinda Simeoni Giacomo Cosentino Basaglia Linda Chirico Mattia Angelo Basilico Caterina Domingo Stefano Clerici Emanuela Quintiglio Valerio Peruggia Serena Schincaglia Raffaele Cattaneo Emanuela Armonti Giorgio Luini Domenica Loredana Moreni Roberto Nardi Marianna Patruno Alessandro Pavanati Brigitta Bianchi

Candidato presidente: Pierfrancesco Majorino Candidato voti Samuele Astuti Luca Carignola Alice Bernardoni Erika Papa Ilaria Pagani Ludovico Papalia Leonardo Balzarini Valentina Verga Francesca Bonoldi Massimo Uboldi Monica Gliera Vittorio Salvo Graziella Baratelli Alberto Steidl Marisa Splendore Antonio Ferrara Dino De Simone Renata Cerutti Walter Girardi Gisella Incerti Vincenzo Orlandino Serena Masi Leonardo Tomasello Francesca Ulivi Massimiliano Balestrero Maurizio Antonio Cremascoli Stefania Passiu Paolo Carlesso Elena Comelli Ornella Bagni Alessandro Pennati Federica Fiorenza

Candidato presidente: Letizia Moratti Candidato voti Giuseppe Licata Nicoletta San Martino Marika Merani Gianluigi Farioli Anna Lisa Renoldi Anna Agosti Giacomo Alessandro Cattaneo Stefano Sist Luca Ferrazzi Lorenza Algiati Roberto Cenci Elena Mazzetti Paolo Brazzale Simona Mezanzani Marcello Soprani Lisa Molteni

Candidato presidente: Mara Ghidorzi Candidato voti Giuseppe Musolino Alessandra Maria Scurati Anna Sansone Fabrizio Baggi

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione