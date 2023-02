x x

CERNUSCO SUL NAVIGLIO – Missione compiuta per l’Az Robur Saronno che nell’anticipo del tardo pomeriggio del campionato di basket maschile serie C Gold oggi ha espugnato il palasport di Cernusco sul Naviglio battendo i locali della Libertas con il netto risultato di 74-59. I roburini dunque si conferma nelle zone di vertice della graduatoria.

I saronnesi rimangono sempre avanti in un match teso e difficile contro una squadra sempre organizzata, poi nel Q4 accendono il turbo e volano fino al 59-74 finale. Se durante la partita sono soprattutto le bombe di Negri e Bellotti a indirizzarla, decisivo il 20-7 di parziale conclusivo in cui hanno dato tutti il loro contributo.

(foto: un precedente match con impegnata la Az Robur Saronno)

11022023