SARONNO / ORIGGIO – Oggi alle 11.15 auto fuori strada fra lo svincolo di Origgio Uboldo della A9 e l’intersezione con la A8: sul posto con la polizia stradale è accorsa l’auto-infermieristica e l’ambulanza del Sos Uboldo; sono state soccorse una donna di 33 anni ed una bimba di 5 anni ma nessuna di loro è apparsa in gravi condizioni, sono state poi visitate all’ospedale di Legnano.

A Saronno oggi alle 15.15 per una caduta dalla bici è rimasto ferito un bimbo di 3 anni: sul posto, al centro sportivo Ronchi di via Colombo, è accorsa l’ambulanza della Croce rossa di Saronno ed il piccolo è stato trasportato, non in gravi condizioni, all’ospedale di Legnano per le cure e gli accertamenti del caso.

11022023